Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, yakaladıkları pozisyonu neticelendirerek kazandıklarını söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, yakaladıkları pozisyonu neticelendirerek kazandıklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahyaoğlu, sahada düşündüklerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Gol yemeden kazanma amacıyla sahaya çıktıklarını ve iyi bir rakiple oynadıklarını dile getiren Kahyaoğlu, "Maçın bu şekilde gitmesini bekliyorduk. İyi bir rakiple oynadık. Son bölümde istediğimiz şeyler daha çok oldu. Yakaladığımız pozisyonu neticelendirdik. Gol yemeden gol atmayı amaçlıyorduk ve bunu da başardık." diye konuştu.

Ercan Kahyaoğlu, bir gazetecinin kupadaki başarılı sonuçları lige neden yansıtamadıkları yönündeki sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Ligde son 5-6 maçlık periyotta iyi oynadığımız halde sonuç alamadık. Bundan sonraki süreçte ligde o atılımı ve sıçramayı yapacağız diye düşünüyorum. Lig daha bitmedi, önümüzde 8 maç var ve her şey olabilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:36 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Türkiye Kupası, Spor
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