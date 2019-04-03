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Maçın Ardından

40 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmalarına rağmen ikinci maç için ümitlerinin olduğunu söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmalarına rağmen ikinci maç için ümitlerinin olduğunu söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Taşyürek, son vuruşlarda etkisiz olduklarını dile getirdi.

Ahmet Taşyürek, iyi mücadele ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Son vuruşlarda yetersiz ve saçma sapan şeyler yaptık. 86. dakikada birkaç pozisyona üst üste girdik. Korner kullandık. İki oyuncumuz altyapılarda öğretilen taktik faulün yapılması gereken, kartın görülmesi gereken pozisyonda maalesef temizliklerinden, saflıklarından dolayı faul yapmadı ve yediğimiz golle 1-0 kaybettik."

Akhisarspor'un kupada son şampiyon olduğunu hatırlatan Taşyürek, "Manu'nun ortayı açmadan kafasını kaldırıp ustaca pası, yabancı farkını ortaya koydu. Bir maç kaybettik, devamı var. Orada da aynı şekilde mücadele edeceğiz. Lige döneceğiz. Hafta sonu 6 puanlık bir maç var. Yoğun bir program bizi bekliyor. 1-0 kaybettik ancak ikinci maç için ümitlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Taşyürek, bir basın mensubunun, "Ümraniyespor kupada ilk kez ikinci maça dezavantajla çıkacak. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Böyle bir tecrübeye de ihtiyacımız varmış. Çocuklar da çok üzgün. İyi bir mücadele gösterdik. Ezildiğimiz, kötü oynadığımız bir mağlubiyet olsa, o da yok. Futbolda bunlar var. Bunları yaşaya yaşaya deneyim kazanıyorsunuz. Bu kadar pozisyona girip bir tanesinden sonuç almamız gerekiyor. Bugün becerikli değildik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:58 Kaynak: AA

Spor
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