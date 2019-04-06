Maçın Ardından
1 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçta istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor
Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray
'a 3-0 yenildikleri maçta istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, sahaya en az bir puan için çıktıklarını belirterek, "Buraya mağlup olmak için gelmedik. En azından bir puan almak istiyorduk. Aslında iyi başladık. Rakibin ilk yarının sonunda kazandığı bir penaltı oldu. Penaltıdan yediğimiz gol sonrası ikinci yarıda işimiz daha da zorlaştı. Ondan sonra 2 gol daha yedik. İstemediğimiz bir sonuç, rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, yolumuza bakacağız." diye konuştu.
Bulut, müsabakada özellikle orta sahada istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini aktardı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:24 Kaynak: AA
Türk Telekom Evinde Pınar Karşıyaka'yı Farklı Geçti
Galatasaray'da Drogba'ya Plaket Verildi
1956'dan Bu Yana Mahalle Muhtarlığını Yürüten Aile, Muhtarlık Yarışını Kaybetti
Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı