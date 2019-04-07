Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

43 dakika önce

MKE Ankaragücü'nün kalecisi Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta 3 puan için oynadıklarını ancak istediklerini alamadıklarını söyledi.

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MKE Ankaragücü'nün kalecisi Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta 3 puan için oynadıklarını ancak istediklerini alamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç kaleci, "Ne mutlu bana ki yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Her maç bizim için önemli. İyi odaklanıyoruz. Oyuncuları bireysel anlamda iyi analiz ediyoruz. Bu maç da benim açımdan iyi geçen bir maçtı." diye konuştu.

"Üç puan alabilirdik." diyen Altay Bayındır, "Takımımı verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Yaşanmaması gereken bazı olaylar da yaşandı. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Camia olarak, taraftar olarak da bize yakışan daha iyi davranmak ve daha sakin karşılamak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:45 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Bayındır, Altay, Spor
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