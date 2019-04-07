Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Kazanmış olsaydık ligde kalacağımızı bugün burada deklare edebilirdim. Maalesef kaybedince artık daha önemli bir periyoda gireceğiz.

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Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Kazanmış olsaydık ligde kalacağımızı bugün burada deklare edebilirdim. Maalesef kaybedince artık daha önemli bir periyoda gireceğiz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tuna, futbolda bazen en kötü senaryoların ortaya çıkabildiğini, bugün bunlardan birini yaşadıklarını dile getirdi.

Göztepe'nin hem camia hem de organizasyon olarak Süper Lig'de olmayı hak ettiğini anlatan Tuna, şunları kaydetti:

"Mücadelemiz 7 haftalık periyotta sonuna kadar sürecek. Bu mücadeleyi göstermek için maç kazanmamız gerekiyor. Bugün maçın iki devresinde de kazanabilecek pozisyonları bulduk. Maçı 1-0 kaybettik. Kazanmış olsaydık ligde kalacağımızı bugün burada deklare edebilirdim. Maalesef kaybedince artık kendimizi eleştirerek bakmamız gereken önemli bir periyoda gireceğiz. Oturup başkanımızla ve oyuncularımızla değerlendireceğiz."

Tamer Tuna, müsabakada iyi oynamalarına rağmen sonuca gidemediklerini belirterek, "Kalan 7 haftalık sürecin zor olduğunu biliyorum. Hele bu camiada 'düşüyor psikolojisi'... Geçmişte de yaşandığı ve çok travmatik olduğu için bu psikolojiyi de Göztepelileri de iyi tanıyorum. Ölümden önce ölümü yaşamak gibi ya da oyuncuların bir adım ileri gidememesi gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Kahyaoğlu: "Yukarıya çıkmanın çalışmasını yapıyoruz"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, Göztepe maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maçta iyi mücadele ettiklerini belirten Kahyaoğlu, "Düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtmanın sevincini yaşıyoruz. Maçın sonunda da olsa skoru aldığımız için mutlu ve sevinçliyiz. Önümüzdeki maçların hepsi birbirinden zorlu. En kısa zamanda yukarıya çıkmanın çalışmasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:32 Kaynak: AA

Tamer Tuna, Spor
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