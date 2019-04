Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir 'e 2-0 yenilen Atiker Konyaspor 'un teknik direktörü Aykut Kocaman , turuncu-lacivertli ekibin kalan haftalarda ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmaması durumunda şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi.Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, rakiplerini ortaya koyduğu futboldan dolayı tebrik ederek, "Başakşehir sanki çok ciddi bir sarsıntıya uğramazsa çok önemli bir avantaja sahip gözüküyor." dedi.Zorluk katsayısı yüksek bir maç oynadıklarını belirten Kocaman, "Maçı çevirebilecek kudretimiz çok net gözükmüyordu. Önümüzdeki hafta Sivasspor ile yapacağımız maç da benzer şekilde olur. Sivasspor maçından sonra normalleşmeye doğru gideriz gibi gözüküyor. Çok güvendiler bana, ben de bu güveni bildiğim için belki çalışmak istemediğim bir sezonda buraya geldim. Büyük bir aksilik olmazsa 7 haftalık periyot var, bu 7 haftada mümkün olduğunca az yıpranarak sezonu bitirmek bizim için çok önemli. Gelecek sezondan itibaren daha uyumlu alışkanlıklar... Ezber oturtmak çok kolay olmuyor. Umarım ve diliyorum 7 haftayı az hasar görerek atlatırız." ifadelerini kullandı.Kocaman, son haftalarda uyumsuz bir futbol ortaya koyduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: Fenerbahçe maçından beri açıkçası uyumsuzuz. Ciddi bir öz güven kayması, oyunun ofansif tarafında sonuçlandırma ve top tutma konusunda problemler yaşamaya başladık. Aranın iyi olacağını düşünüyorduk ama itiraf etmek gerekir ki ara bizim için çok iyi geçmedi. Sakatlıklar da bunda etkili oldu. Maç öncesi bakıldığı zaman Galatasaray 'ın galip gelmesiyle birlikte Başakşehir'de çok yakın olduğu şampiyonluk için enerji yüklemesi olacaktı. Oyunun genel hakimi, kazanmaya yakın tarafı ve kazanan tarafı Başakşehir'di. Son zamanlardaki yükselen grafiklerine uygun şekilde bugün de bize fazla yaşam şansı vermeden kendi oyunlarını dikte etmeyi başardılar.Bana göre 15 maçını gol yemeden tamamlayan bir takım olarak, rakibi güvenli şekilde uzak tutmayı son derece başarılı uyguladılar. 1-0'dan sonraki bölümdeki aktivitelerimizi, 0-0'lık bölümde biraz daha yapabilseydik, biraz daha oyunun içinde kalma şansımız olabilirdi. İlk yarıyı her şeye rağmen berabere bitirmeyi başardık. İkinci yarı ilk 10-15 dakikalık periyot, oyunda en kırılgan periyot. Gelen gol işimizi zorlaştırdı. Nispeten oyunun içine girdik. Adis ve Filipovic ile çok net iki fırsatı kullanamadık. İkinci golden sonra oyun kontrolümüzde ancak Başakşehir'in izin verdiği şekilde geçti."Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili Kocaman, "Derbi için yorum yapmam şu an çok sağlıklı olmayabilir. Futbol için 1 hafta çok uzun bir süre. Klişe olarak şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe-Galatasaray maçları bir şölen." değerlendirmesinde bulundu.Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansının sorulması üzerine ise "Şu an ciddi bir fikstür sıkıntısı olmasına rağmen oyun kalitesi, oyun organizasyonu, artık büyük öz güven yakalamış. Saha içinde oyununu ezberlemiş ve doğru oyun karakteri ile oynayan bir takım. Bugünle birlikte 16 maçı gol yemeden bitirdiler. Başakşehir çok ciddi bir sarsıntıya uğramazsa çok önemli bir avantaja sahip gözüküyor." şeklinde görüş belirtti.Aykut Kocaman, "Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Medipol Başakşehir'e karşı aldığınız galibiyetin, Abdullah Avcı 'nın oyun planını geliştirmesini sağladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:"Hocayı tebrik ediyorum. Doğrular konusundaki gerçekçiliği ve tavrı, kendi ve Türk futbolu adına çok sevindirici bir durum. Başakşehir özellikle bizimle oynadığı maçtan sonra oyun tarzını birkaç maç daha devam ettirdi ancak sonra değiştirdi. Panzehiri bulunmuştu, tutucu bir şekilde oyun oynamaya çalışmak şampiyonluğa giden yolda zaman zaman biraz sıkıntılı durumlara gidebiliyordu. Nispeten karma oyuna döndüler. Bunu çözdüler. Artık baskı geldiği andan itibaren direkt toplar oynamaya başladılar, değişimleri son derece sevindirici.Marifet iltifata tabiymiş. Doğruyu yapan insanları kutlamakta fayda var. Bizim maç referans maçlardan biri oldu. Özünü kaybetmeden, atak yaparken savunma kurgusu en kuvvetli takım, savunmadan asla ödün vermeden atak yapmaya çalışan, örümcek ağı gibi bir baskıları var. Özellikle ikinci toplarda nefes aldırmayan bir takım. Ne ihtiyacı varsa bir takım onu oynamalı. Şapşalca hücum futbolu, savunma futbolu gibi şeylere gitmeden bunları yapmalıyız. Bizim gitmemiz gereken çok yol var. Bizim sürekli baskı yapma isteğimiz, arka tarafta büyük alanlar bırakmak demektir. Mert artık 60-70 metrelik gol pası atıyor. İstersen baskıya git."