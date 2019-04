Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor 'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir 'in teknik direktörü Abdullah Avcı , kalan 7 haftada 6 puan gibi önemli bir avantaja sahip olduklarını söyledi.Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, ligin en organize takımlarından birine karşı kazandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:"Özellikle rakibin direkt oyunları var, oyun kafa kafaya gittiğinde bunu kullanıyorlardı. Geriye düştüğünde de topa sahip olabilen bir takımdı. Beş opsiyon çalıştık, topa sahip olacaktık, ikinci gole kadar yüzde 74 topa sahip olduk. Oyuna genişlik vermemiz lazımdı. Rakibin 8'li hattını enine boyuna genişletmek, arada iki 10 numaramızı topla buluşturmak istiyorduk. Rakibi topun peşinde koşturmak istiyorduk. İlk yarı fazla üretemedik, ceza sahası içindeki dağılımımızda hata vardı. Savunma güvenliğini çok iyi aldık.İkinci yarıda golü bulduk, golden sonra çalıştığın organizasyondan gol atabilmek önemliydi. Bu, mutlu ediyor. 80'den sonra futbolun her anını doğru oynamak lazım. Top bizdeyken hızlandık, rakipteyken yavaşladık. Rakibe iki şut şansı verdik, orada da Mert devreye girdi. Edin Visca yine çok önemli katkı sağladı. Yine gol yemeden net bir skor aldık. Haftalar daraldıkça endişe, kaygı olabileceğini düşünebiliriz ama oyuncularımız bugün sonuna kadar pas organizasyonlarına sadık kaldı. Bu nedenle oyuncularımı tebrik ediyorum."Rakiplerinin maçlarıyla ilgilenmediklerinin altını çizen Avcı, "Çünkü en iyi oynayan biziz, en avantajlı olan, önde olan, morali iyi olan takım biziz, ceplerimiz dolu. Yedi hafta 6 puan önemli bir avantaj. Benim için önümüzdeki hafta Türkiye 'nin gündemini renklendiren bir maç oynanacak ama bizim oynayacağımız maç daha değerli. Sen kazanınca diğer maçın anlamı kalmıyor. Oyun ve oyuncu gücü yüksek takıma karşı oynayacağız. Önümüzdeki hafta sonu Türkiye Ligi'nde güzel bir hafta sonu olacak. İnşalllah güzel oyunların olduğu, kargaşanın olmadığı güzel bir hafta sonu olur. Futbol ailesinin içine herkesi çekmeye çalışırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Deneyimli teknik adam, oyun sistemlerini sürekli olarak geliştirdiklerini aktararak, "Bu dışarıdan gözüktüğü gibi kolay bir süreç değil. Belki de geçtiğimiz 5. oyun. Bunun içinde çok tekrarlar var, sonuçlar da bunu destekleyince, oyuncu buna inanıyor ve devam ediyor. Mayısın sonunda bitecek müsabakalarda Türk futboluna örnek olmaya çalışıyoruz. Oyun kalitemiz hakkında sadece buradan değil, yurt dışından da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Uluslararası seviyeyi çalışmaya çalışıyoruz ama kolay değil. Ligimizin kaotik oyunundan farklı olarak planlı bir oyunu oynamaya çalışıyoruz. Oyun kalitesi örnek olan bir kulüp oluruz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Avcı, " Aykut Kocaman 'ın geçen sene Fenerbahçe 'nin başında size karşı aldığı galibiyet, oyun sisteminizi değiştirmenize katkı sağladı mı?" sorusunu ise "Aykut hoca ile biz beraber çalıştık. Ben antrenörken o futbolcuydu. Evet sahamızda kaybetmiştik ama Kadıköy 'deki maçı da biz kazanmıştık. Oyun kurarken her zaman bir fazlasındır, önemli olan pas organizasyonlarını çok iyi kullanmaktır. Biz bunun üstüne iki üç opsiyon daha koyduk. Buna aynı şekilde de devam ediyoruz. Sevilla ile oynarken de aynı oyunu oynadık. Bugün bizim oynayan iki stoperimiz orta saha oyuncusu, oyunun üzerine ne kadar çalıştığımız ve geliştirdiğimiz önemlidir. Aykut hocanın takımı da bir sistem takımıdır. Oyunu ve oyuncu kalitesini geliştirdik. Yedi maç 6 puan umarım hedefe adım adım gideriz." şeklinde cevapladı.Gelecek hedeflerinin sorulması üzerine ise Avcı, "Şu an itibarıyla kilitlendiğimiz nokta kısa vadede hedefe ulaşabilmek. Hedefe ulaştığımız zaman yönetim kurulu ne gibi bir plan yapacak, hedefler ne olacak o tarafından bakmak lazım." ifadelerini kullandı.