Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

56 dakika önce

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında beklemedikleri bir skorla mağlup olduklarını söyledi.

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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında beklemedikleri bir skorla mağlup olduklarını söyledi.

Kartal, 7-2 kaybettikleri maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, büyük bir şanssızlık yaşadıklarını dile getirdi.

Futbolda bu tür şanssızlıkların yaşanabileceğini aktaran Kartal, "Bu skor olacak şey değil. Aklımızın ucundan geçmeyen bir skor. Takımın da bunu hak etmediğinden son derece eminiz." diye konuştu.

Hasan Kartal, ortaya koydukları mücadelenin karşılığının bu skor olmadığını anlatarak, "İyi oynadık. İyi oyunun yanında hatalarımız da oldu. Biz bunu geride bırakacağız. Önümüzdeki maçlarda toparlanıp, telafi etmek zorundayız. Bir problem olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:05 Kaynak: AA

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