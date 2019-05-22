Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını söyledi.



Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya taraftarın desteğiyle inançlı başladıklarını ifade etti.



Elde edilen skorun çok avantajlı olduğunu belirten Altıparmak, şöyle konuştu.



"Öncelikle tüm takımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık. Sezonun en iyi maçını oynadık ve bu skoru hak ettik. Bugün gerçekten hem şehir hem de takım birlikteliği mükemmeldi. Bunun karşılığında sahada mükemmel bir takım vardı. Herkes bu maça çok inandı. Taraftarın takıma olağanüstü desteği oldu. Takımımız da verilen desteğe en güzel karşılığı verdi. Daha farklı skor alabilirdik ama bu skor da avantajlı. Havaya girmemek lazım çünkü futbolda mucizeler var. Bir hedefimiz var, şampiyonluk. İnşallah o kupayı bu şehre getireceğiz. Bu şehir bunu hak ediyor."



Özköylü: "Kendi takımımı tanıyamadım"



Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maça çok kötü başladıklarını ve ilk yarı bireysel çok hata yaptıklarını dile getirdi.



Ankara'da oynanacak ikinci maça çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:



"Futbolda bu tür skorların altından kalkan birçok takım var. Biz de bunun altından kalkacağız. Gaziantep takımını tebrik ediyorum. İstediğimiz oyunu çok ortaya koyamadık. İkinci yarı iyi gibi olduk ama skor üretemedik. İlk yarı, benim istediğim oyunun çok dışında bir takım vardı. Kendi takımımı tanıyamadım. Rakip oldukça kaliteli ve topla iyi oynuyor. Bunu maçtan önce defalarca söyledim ve buna çalıştık. Ancak yine de yediğimiz 2 gol kendi hatamızdan geldi. Pazar günü Ankara'da çok daha farklı Osmanlıspor olacak. Bugünden çok daha iyi futbol oynayan takım göreceğiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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