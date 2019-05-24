Son Dakika Haberleri: Maçın ardından

Maçın ardından

2 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu galibiyetle kapattıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu galibiyetle kapattıkları için sevinçli olduklarını söyledi.
Uzğur, Sivasspor'un ligin 34. haftasında Galatasaray'ı 4-3 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya 2. dakikada yedikleri şok golle başladıklarını belirtti.
Golün morallerini bozduğunu ancak ilerleyen dakikalarda gol olabilecek 3-4 pozisyon bulduklarını dile getiren Uzğur, iyi oynamaya başladıkları sırada ikinci golü de kalelerinde gördüklerini ifade etti.
Buna rağmen maçı bırakmadıklarını ve sonuna kadar mücadelelerini devam ettirdiklerini vurgulayan Uzğur, şunları kaydetti:
"2-2'yi bulduk. Devreye 3-2 önde girecek pozisyonu da yakaladık. İkinci devre aynı tempoyu devam ettirip istediğimiz golleri bulduk. Taraftarımıza son maçta galibiyetle veda ettiğimiz için sevinçliyiz, oyuncularımızı kutluyoruz. Burada olduğumuz 23 haftalık dönemde sakatlık, cezalı oyuncular ve kadro darlığımıza rağmen orta sıralarda ligi bitirdik. İyi iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Avrupa'ya giden bir takımın hocası olarak konuşmak isterdik ama bana göre iyi bir iş çıkardık."
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:49 Kaynak: AA
Galatasaray, Sivasspor, Spor
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