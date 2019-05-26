Son Dakika Haberleri: Maçın ardından

Maçın ardından

4 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçla ilgili, "Kısa ve öz, atamayana atarlar.

Maçın ardından, System.String[]
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçla ilgili, "Kısa ve öz, atamayana atarlar." dedi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, yedikleri ikinci gole kadar maçın hakimi olduklarını belirterek, "Kısa ve öz, atamayana atarlar. Yüzde yüz pozisyonlara girdik. Büyük takımlar girdiği pozisyonu bir defa da olsa değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.
Bülent Korkmaz, sezon içindeki performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:38 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Antalyaspor, Bülent Korkmaz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi 1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:08:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]