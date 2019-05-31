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Maçın ardından

30 dakika önce

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup olan ve Süper Lig biletini rakibine kaptıran Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, çok üzgün olduklarını söyledi.

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Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup olan ve Süper Lig biletini rakibine kaptıran Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, çok üzgün olduklarını söyledi.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, final maçında iyi bir mücadele göstermelerine rağmen sonunu getiremediklerini belirtti.
Sezon boyunca büyük bir mücadele ortaya koyduklarının altını çizen İlhan Palut, "Sonuna kadar ilk 2'yi kovaladık. Play-off'ta şampiyon olmayı çok istedik. Bugün bu isteğimizi sonuna kadar ortaya koyduk. Maalesef başaramadık. Gazişehir Gaziantep'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden 42 yaşındaki teknik adam, "Çok üzgünüz. Şehrimiz için de çok üzgünüm. Onlara Süper Lig'i hediye etmek istiyorduk ancak kısmet değilmiş. Bir süre üzüleceğiz. Sonra mücadeleye devam edeceğiz. Futbolcularla gurur duyuyorum. Tahmin edilemeyenleri başardılar." diye konuştu.
Hatayspor ile olan sözleşmesinin süresi hakkında yönetilen bir soru üzerine Palut, "Sözleşmem bitiyor. Hatay bizim şehrimiz. Şu an o kadar üzgünüm ki kendi durumumu düşünecek pozisyonum yok. Biraz dinlenelim. Sonra herkes için hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:41 Kaynak: AA
Hatayspor, Gaziantep, Spor
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