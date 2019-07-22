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Maçın ardından

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Murat Sağlam, taraftarın kendine olan desteğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Murat Sağlam, taraftarın kendine olan desteğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Murat, sarı-lacivertli takımın Wolfsburg ile oynadığı ve 1-1 sona eren hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İyi maçtı, iyi oynadık. Kendi performansımdan daha fazlasını bekliyorum. Şu an her şey iyi gidiyor, Allaha'a şükür. Taraftarlar da benden memnun ama bugünkü maçtan daha iyisini yapabilirim." ifadelerini kullandı.
"İnşallah, elimden geleni yapacağım. Bütün oyunculardan daha fazlasını yapmam gerek çünkü ben genç oyuncuyum." sözlerini kullanan Murat, "Benim 10-15 sene futbol zamanım var. Çok çalışıp formayı kapmak istiyorum. Sakin sakin, sessiz sessiz inşallah bir gün o formayla Kadıköy'de oynayabilirim." değerlendirmesinde bulundu.
Genç futbolcu, taraftarın kendisine oynadığı ilk hazırlık maçından beri destek vermesiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:
"Ben de şoka girdim. Baktım birinci maçtan sonra ismimi bağırıyorlardı. Tabii ki seviniyorsun ama şimdi üçüncü maçta da ismimi bağırdılar. Çok mutlu oldum. Elimden geleni yapmak istiyorum ki böyle gitsin. Beni mutlu ediyor. Daha çok enerji veriyor. Gelecek maçlarda, gelecek işlerimizde bana daha çok enerji veriyor. Çünkü taraftarın benim arkamda olduğunu ve desteklediğini biliyorum. Sevindim."
Murat Sağlam, Fenerbahçe, Wolfsburg, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:17 Kaynak: AA
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