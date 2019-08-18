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Maçın ardından

5 dakika önce

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Maç maç daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

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TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Maç maç daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kazanarak başlamak güzel." dedi.
Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk maçların her zaman zor olduğunu belirtti.
Genel olarak oyundan memnun olduğunu ifade eden Özat, "İlk yarı kenar ortalarımız vardı. Kaleye indik ama son vuruşlarda etkili olmadık. Açıkçası ön tarafta tutuktuk. Ama ikinci yarı çift santrafora döndük. Ben takımımın, böyle bir rakibe karşı 1-0'dan sonra farkı açmasını beklerdim. Milli takım arasına kadar az kayıpla geçersek, yapacağımız yüklemeyle iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Yarından itibaren Boluspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Maç maç daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kazanarak başlamak güzel." ifadelerini kullandı.
Özat, ilk yarı bir pozisyon sonrası oyuna devam edemeyen Süleyman Koç'un sakatlığının ciddi göründüğünü sözlerine ekledi.
Tandoğan: "Benim için skor önemli değil"
Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, alınan yenilgiye karşın oyuncularının mükemmele yakın bir savunma anlayışıyla oynadığını söyledi.
Adana Demirspor'u tebrik eden Tandoğan, "Çok fazla pozisyon vermedik. Çalıştığımız her şeyi sahada uygulamaya çalıştı çocuklar. 17 yaşında iki oyuncum oynadı bugün. Kolay şeyler değil bunlar. Hepsinin arkasındayız. Benim için skor önemli değil, önemli olan sahada uyguladıkları şeyler. Biraz daha hücum anlamında ekstra işlere girersek, farklı sonuçlar alabiliriz." diye konuştu.
Tandoğan, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda bulunan dosyalar nedeniyle transfer yapamamalarıyla ilgili olarak, şunları söyledi:
"Alacaklı bazı oyuncular var. Haklı olarak alacaklarını istiyorlar ama bu yönetimden öncesine ait şeyler bunlar. O kardeşlerime de sesleniyorum, tabii ki hakları ama eğer bu imzaları vermezlerse, takımın küme düşmesi onlara bir şey kazandırmaz. Küme düşen Balıkesirspor'dan zaten para alamazsınız. Açıkça söylemek gerekirse, şu anda onları karşılayacak durumda değil kulübümüz. Transfer açılırsa, en azından ligde kalma durumumuz olur. Maddi anlamda takım kendine gelir ve alacaklarını tahsil etme şansları olur."
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:55 Kaynak: AA
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