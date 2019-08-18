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Maçın ardından

1 saat önce

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor'a 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, maçın hakemini eleştirdi.

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TFF 1. Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor'a 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, maçın hakemini eleştirdi.
Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan'ın takdir haklarını Osmanlıspor'dan yana kullandığını öne sürdü.
"Oyunun kırılma anı, hakemin anlamsız, mantıksız vermiş olduğu faul." diyen Bulak, "Biz kontra yakalamışız, belki ikinci golü yapacağız. Uyduruk faulle beraber rakibe avantaj sağladı. Oyun içinde de tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı. Böyle maç yönetilir mi? Kırılma anını hakem belirledi. Gerekli yerlere de onun hakkında mesajlarımızı vereceğiz, telefonlarımızı açacağız. Bugün bizi yakacak, yarın gidecek başkasını yakacak." ifadelerini kullandı.
Osmanlıspor'u üç puan aldığı için tebrik eden Bulak, "Öne geçmemize rağmen skor üstünlüğünü koruyamadık. Arkadan oyunu maalesef iyi başlatamadık. Savunma oyuncularımız dripling yapabilseydi, rakibi oyundan düşürebilirdik. İlk maç olması nedeniyle en azından bize bazı mesajlar verecektir. Bazı oyunularımızla çok fazla mesafe katedebileceğimizi düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta değişiklik yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce ise "Boluspor maçında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çocuklara maçtan önce, 'Oynadığınız oyundan zevk alın, hem bizler hem tribünde seyredenler de zevk alsın.' dedik. Bugün herkes futboldan zevk aldı. Takımımız çok genç bir ekip. Hemen hemen 7-8 genç çocuğumuz var. Bunlardan da çok şey bekliyoruz." diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:59 Kaynak: AA
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