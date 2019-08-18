Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Haber

Maçın ardından

48 dakika önce

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğunu ancak kulübün menfaatine olmadığı için bu teklifi reddettiklerini söyledi.

Maçın ardından, System.String[]
Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğunu ancak kulübün menfaatine olmadığı için bu teklifi reddettiklerini söyledi.
Otyakmaz, Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa'nın tomografisinin çekildiğini ve hastanede müşahade altında kalacağını belirtti.
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine Otyakmaz, "Resmi bir teklif yapıldı ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi, teklifi reddetmek durumunda kaldık. Herhangi bir takas söz konusu değil. Ancak belirli bir bonservis olursa bu transferin gerçekleşebileceğini söyledik. Kendileri de o rakamlara yaklaşamadıkları için transfer kapanmış durumda." şeklinde konuştu.
Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti
Sivasspor'dan sahayı ambulansla terk eden Samassa için açıklama geldi Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 02:30:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]