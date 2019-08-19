Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
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Maçın ardından

1 saat önce

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 sona eren maçta bordo mavili kulübün golünü kaydeden Alexander Sörloth, gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

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Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 sona eren maçta bordo mavili kulübün golünü kaydeden Alexander Sörloth, gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sörloth, "Kendi adıma güzel bir maçtı. Gol attım ancak maçı kazanmak isterdik. AEK maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmandaki karşılaşmada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta da galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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