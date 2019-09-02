TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor'a sahasında 2-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "İyi oynayıp da mağlup olmak insanı üzüyor." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor açısından çok üzücü bir akşam olduğunu ifade etti.

Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Çapa, şöyle konuştu:

"Bu, bizim adımızı çok üzücü oldu. Rakibimiz pozisyona girmeden maçı 2-0 kazandı. Bizim de 6-7 net pozisyonum var ama futbolda atamazsanız maçı kazanma şansınız yok. Son 2 haftadır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları çok cömertçe harcadık. Rüzgar her anlamda şu anda karşımızda. İyi oynayıp da mağlup olmak insanı üzüyor. Eskişehirspor 14 günlük süreci çok iyi değerlendirmek zorunda. Bundan sonraki süreçte sadece maçlara konsantre olabilirse daha iyi olacaktır."

"Galibiyet Bursaspor'a hayırlı olsun

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu Eskişehirspor deplasmanından 3 puan almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehirspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu anlatan Koşukavak, şunları söyledi:

"İlk 45 dakika oyunu kontrol edemedik. Top, Eskişehirspor'da kaldı. İkinci yarıda biraz daha topa sahip olduk. Oyuna denge getirdik. Savunma anlamından rakibe pozisyon versek de devreye 0-0 girdik. İkinci yarıda bir golle öne geçip oyunun kontrolünü ele aldık. Latovlevici'nin golüyle maçı 2-0 önde bitirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet Bursaspor'a hayırlı olsun."