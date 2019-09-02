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Maçın ardından

10 saat önce

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, gol atma konusunda eksiklerinin bulunduğunu söyledi.

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TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, gol atma konusunda eksiklerinin bulunduğunu söyledi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı net pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti.

İki maçı seyircisiz, bir maçı deplasmanda oynadıklarını hatırlatan Özat, "Takım savunmasını çok iyi yapıyoruz. Şu anda ligin gol yemeyen tek takımıyız. Herhalde en az gol atan takımlardanız. Bu da eksiğimizin ne olduğunu çok net şekilde ortaya koyuyor. Ön bölgedeki etkisizliğimiz devam ediyor. Oynadığımız 3 maçta da sıkıntı yaşamamız gayet normal. Anthony Stokes'in de takımda yer almasıyla bu sıkıntıyı atlatırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yılmaz: "Deplasmanda alınan 1 puan iyidir"

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz da Adana'ya puan almaya geldiklerini ifade etti.

Hava sıcaklığının her iki takımı da olumsuz etkilediğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"İyi pozisyonlar bulduk, gol de kaçırdık. Direkten dönen bir topumuz vardı. Deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Tatilde eksiklerimizi tamamlayıp Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına çıkacağız. Ligin yeni takımıyız, renk katmaya geldik. İstikrarlı bir şekilde kadromuzu da koruduk. Çok az takviyelerle bu ligi götürmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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