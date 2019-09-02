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Maçın ardından

10 saat önce

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay, alınan sonucun soyunma odasına büyük üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Bu durumun şampiyonluk yolunda önemli olduğunu vurgulayan genç eldiven, "Takımımızın göstermiş olduğu üzüntü beni sevindirdi. Gördüm ki biz gerçekten de şampiyonluğa kilitlenmişiz. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün 3 puana çok yakındık ama 1 puan aldık. Son vuruşlarımızı daha dikkatli yapsaydık, 3 puanı almış olacaktık. Önümüzdeki hafta milli takım arası, bu arayı en iyi şekilde değerlendirip, Alanya maçına konsantre olup o karşılaşmayı en iyi şekilde oynayıp aldığımız puanlarla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini aktaran Altay, "Sezonun başından beri taraftarımızı gerçek anlamda arkamıza aldığımızı düşünüyorum. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Her daim bizi destekliyorlar. Bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah bu camia sezon sonunda kendine yakışır şekilde şampiyonluk kutlaması yapacaktır. Yediğim golü hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Önemli olan yapılan hataları en aza indirgemektir." diyerek sözlerini tamamladı.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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