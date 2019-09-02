BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarıda takımın sergilediği oyundan memnun olmadıklarını ancak futbolcuların ikinci yarı bambaşka bir takım olarak sahaya çıkarak mücadelede ettiğini belirterek, siyah ve beyaz gibi iki farklı takımı bu karşılaşmada gördüğünü söyledi.

Yalçın, Süper Lig'de 3-2 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mağlup oldukları için üzüldüklerini belirtti.

Maçın ilk yarısından 45 dakikasında hiç düşünemeyecekleri bir 45 dakika oynadıklarına işaret eden Yalçın, "Halen onun şokundayız." diye konuştu.

İkinci yarıda oynadıkları oyundan memnun olduklarını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

"Bir takım, ilk 45 dakikayı böyle oynayıp da ikinci 45 dakikayı nasıl böyle oynayabiliyor orası da enterasan. Bu kadar önde ve güçlü oynayabiliyor. Anlayamadık, siyah ve beyaz gibi iki farklı takım vardı sahada. Sezonda böyle maçlar olacak tabii. Kazanacağız, kaybedeceğiz, sevineceğiz, üzüleceğiz bunlar normal şeyler ama oyunun ilk 45 dakikasında şok olduk. Hakem arkadaşlara gelince ceza almak istemiyorum ama ilk yarıda yediğimiz ilk golde yan hakem arkadaş hiç bir şeye karışmazken durup dururken oynanan maçta bayrak kaldırarak faul atışı attırdı rakibe. 3-4 bayrağı sürekli kaldırdı. Oyunun ikinci yarısında aynı hakem yine aleyhimize kenarda sürekli bayrak kaldırdı.Hiç bir pozisyonda bayrak kaldırmayan hakem rakibi rahatlatmak adına inanılmaz bayraklar kaldırdı. Alper Ulusoy hakkında bir şey söyleyeyim rakip takımın sarı kartı olan oyuncusu vardı Bifouma'ya faul yaptı, ikinci sarı kartla atması gerekiyordu. Tartışmasız atılması gerekirken göstermedi. Faulle alakası olmayan bizim oyuncumuza sarı kart gösterdi. Rakip oyuncuyu es geçti. Çünkü rakip oyuncunun sarı kartı vardı bana göre. Zaten 30 saniye sonra Erol hoca oyuncusu maçtan çıkardı. hakemin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Merkez Hakem Komitesine bir şey söyleyeyim, hocam böyle hakemleri maçlara vermeyiniz."

Bir gazetecinin "İkinci yarıda aldığınız tedbirleri ilk yarıda alsaydınız daha iyi olmaz mıydı?" şeklindeki sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi:

"Yapabilirdim, belki de yapmam gerekirdi, oyuncularımı kaybetmek istemedim, 15 dakika daha sahada kalsınlar belki bir şeyler değişir diye düşündüm. Maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıdaki mücadeleden memnunum. İlk yarıdaki vasat, vasıfsız, güçsüz oyundan da mutsuzum. Bazı oyuncuları konsantre edemiyoruz, 2 maç iyi oynayan oyuncular, sonra inanılmaz performans düşüklüğü gösteriyor. Bana göre olmaması gerekiyor. İlk yarı ne olduğunu biz de anlamadık, bir anda 1-0, 2-0, 3-0 işte futbol böyle bir oyun. Konsantre olmazsan, sahada güçlü olmazsan başına böyle şeyler gelir. Bunları telafi etmenin yollarını arayacağız. Bir haftalık milli maç arası var. 7 maç oynadık, oyuncularımız yoruldu. Oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor."

"Forvet transferi hakkında bir gelişme var mı?" şeklindeki soru üzerine Sergen Yalçın, "Yok, herhalde transfer yapmayacağız, kapattık gibi görünüyor. Şu anki kadromuz bana göre ilk yarının bitimine kadar yeterli gibi görünüyor. Bu kadroyla devam edeceğiz herhalde." değerlendirmesinde bulundu.