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Maçın ardından

9 dakika önce

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-2 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, hafta boyunca taktik çalıştıklarını ve maçı iyi bir taktik sonucu kazandıklarını söyledi.

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Süper Lig'in 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-2 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, hafta boyunca taktik çalıştıklarını ve maçı iyi bir taktik sonucu kazandıklarını söyledi.

Sumudica, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendi futbolcusu hakkında konuştuğunu aktardı.

Ligde tek yabancı teknik direktör olduğunu hatırlatan Sumudica, "Ben onlara hep saygılı oldum. Bir hocanın benim oyuncum hakkında konuşmasını asla kabul edemem. Tekrar buradan söylüyorum saygı duyuyorum ama polemiğe girmeyeceğim." dedi.

Maç skorunun çok daha farklı olabileceğini ifade eden Rumen teknik adam, şunları kaydetti:

"Eğer bugün 9-2 bitseydi normal sonuçtu. Kaleciyle karşı karşıya 3 pozisyon oldu 2 topumuz direkten döndü. Biz daha iyiydik bugün. İlk Türkiye'ye geldiğimde 3 stoperli oynamaya çalışıyorum. Herkes beni analiz etti 3 stoper oynatmam hakkında. Bu ligde çift forvet oynayan kaç takım var sayısı çok az. Bugün 2 forvetle oynadık. Bugün maçta taktik kazandı. İyi bir taktikle kazandık. Bütün hafta boyunca takımla konuştum. Rakibimiz topa sahipken neler yapacağını gösterdi. Taktik olarak Gaziantep daha iyiydi sahada. Buradan taraftarı tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadele ettiler."

Abdullah Avcı, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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