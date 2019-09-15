Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Haber

Maçın ardından

30 dakika önce

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım olacağız." dedi.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım olacağız." dedi.

Adıgüzel, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, futbol şanslarının yanlarında olmadığını kaydetti. Rakiplerinin ilk yarı baskı kurduğunu ancak daha sonra oyunda dengeyi sağladıklarını belirten Adıgüzel, "Rakip eksik kalınca baskımız arttı ancak talihsiz bir penaltı golüyle geriye düştük. Her şeyi yaptık fakat golü bulamadık. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım olacağız." diye konuştu.

"Gerçek Akhisarspor'u sahaya yansıtacağız"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak sonuç açısından çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İlk haftadan itibaren gol pozisyonlarına girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini kaydeden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bunun için daha çok çalışacağız. Bugün 25 orta yaptık, 10 şut çektik. Net pozisyonlara girdiğimiz maçı son dakikalarda da olsa kazanmamız önemliydi. Oyunun başından sonuna kadar hakimi bizdik. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda da olsa kazandığımız için mutluyuz. Akhisar'dan gelen muhteşem taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Yolun başındayız, daha çok çalışacağız, eksiklerimizin üzerinde çalışacağız. Bunları tamamen düzelttiğimizde gerçek Akhisarspor'u sahaya yansıtacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Nuri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Rezil futbol kalitesi
Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti! Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]