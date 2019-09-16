TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasındaki zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara'da oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, beraberliğin normal bir sonuç olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısında konuşan Palut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakip dengeli ve tecrübeli bir takımdı. İlk yarı boyunca düşündüğümüz planladığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bunun en önemli nedeni basit pas hataları yapmamızdı." dedi.

Rakibin ilk yarıda tek pozisyonu olduğunu savunan teknik direktör Palut, şöyle konuştu:

"İkinci yarı iyi bir Hatayspor izledik. Bunu ceza sahasında tehlikeli pozisyonlara çeviremedik. İkinci yarıda rakibin hiç pozisyonu yoktu. Biz bu maçı kazanmak istiyorduk ama istediklerimizi yapamadık. Beraberlik normal bir sonuçtu."

Fatih Karagümrük cephesi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel de Ankara'daki maçı kazanarak İstanbul'a lider dönmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

"Biz buraya puan ve puanlar almaya gelmiştik" diyen Canel, "İlk 10 dakika içinde 2 net pozisyonu kaçırdık. Maç ortada devam etti. İkinci yarıda oyunun kontrolü hem onlarda hem de bizde oldu. Galip gelerek İstanbul'a lider dönmek istiyorduk." ifadelerini kullandı.