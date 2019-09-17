Görme Engelliler Futbol Milli Takım Başantrenörü Hasan Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen IBSA Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi ülkeyle karşılaşan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan milli takımın başantrenörü Hasan Yıldırım ve takım kaptanı İbrahim Üzüm, maçı AA muhabirine değerlendirdi.

Yıldırım, "Turnuvanın ilk maçı, ev sahibi olması sebebiyle İtalya daha dirençli ve istekliydi açıkçası. Ama iyi futbol oynadık. Goller bulabilirdik ama bulamadık bunun için üzgünüz. Çünkü hedefimiz ilk maçta hedefimiz 3 puandı ama sorun değil, telafisi var. Kalan maçlarımızı alıp, grup lideri olarak gruptan çıkmak." diye konuştu.

Milli Takım Kaptanı İbrahim Üzüm de "Neticede kaybetmedik. 2015'teki gibi Almanya ile ilk maçımızda berabere kalmıştık. Daha sonra İngiltere'ye maçı vermemize rağmen gruptan çıkıp şampiyon olmuştuk. Tarih yine tekerrür edecek. Biz yine şampiyon olup, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Üzüm, hırslı ve azimli olduklarını belirterek, "Ne yaptığımızın bilincindeyiz. Herkes şapkası önüne koyup düşünecek. Elimizden geleni yapıp ülkemizi gururla temsil edeceğiz burada. Onların da pozisyonu vardı. Karambole bir gol attılar. Bana gelmeden vurdu rakip oyuncu. Maç kaybetmedik. 1 puan 1 puandır." ifadelerini kullandı.