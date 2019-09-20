Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Güncel Haber

Maçın ardından

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovak rakipleri Slovan Bratislava'ya karşı kaybettikleri maça ilişkin, "Kötü bir görüntü var, bu anlamda Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz" dedi.

Maçın ardından, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovak rakipleri Slovan Bratislava'ya karşı kaybettikleri maça ilişkin, "Kötü bir görüntü var, bu anlamda Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avcı, Beşiktaş'ın kötü bir oyun sergilediğini ve bireysel hatalar yapıldığını söyledi.

Özelikle hücuma çıkarken savunma güvenliğinin alınamamasının sağlıklı bir açıklamasının olmadığını belirten Avcı, "Kötü bir görüntü var, bu anlamda Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz. Bunun için içimizde çalışarak çözümler bulmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Avcı, takımda bir disiplin sorununun olmadığını kaydederek, yaşanan sıkıntıların çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini, bunlara çözüm bulmaya çalışacaklarını anlattı.

Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak da maçın kendileri adına çok güzel sonuçlandığını ifade ederek, "Benim kariyerim açısından çok güzel bir maç oldu." diye konuştu.

Kozak, ilk yarıda Beşiktaş'ın 2-1 öne geçmesiyle zor anlar yaşadıklarını, maçta beraberliği yakaladıktan sonra daha iyi bir performans sergileyerek, sonucu kendi lehlerine çevirdiklerini kaydetti.

Abdullah Avcı, Bratislava, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Loris Karius, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!
Medipol Başakşehir, Roma'ya 4-0 mağlup oldu! Beşiktaş taraftarı isyan etti: Fikret Orman istifa Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 02:54:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]