İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldıkları maça kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda iyi futbol oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Oyuna kötü başladık. Erken goller yedik. İkinci yarı gerekli önlemleri aldık. Takımımız reaksiyon gösterdi. Sistem değişikliğinden sonra goller bulduk. İlk yarı Balıkesirspor, ikinci yarı ise biz daha iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise iyi başladıkları maçı istedikleri sonuçla tamamlayamadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir puan aldığımız için mutluyuz. İki ekip de iyi futbol oynadı. İlk yarı yüksek tempo ile oynadık. Erken goller bulduk. İlk yarıda biz iyi oynadık. İkinci yarı İstanbulspor golü bulunca psikolojik olarak geriye çekildik. İstanbulspor üstümüze geldi ve golü buldu. İki taraf da kazanabilirdi. İki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda puanlar alarak daha üst sıralara çıkmak istiyoruz."