Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Bizim adımıza güzel bir gündü. Kazanmış olmak, gol atmış olmak önemliydi." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ligin ilk 4 haftasında kazanamamış olmanın ve gol atamamanın getirdiği baskıyı pozitife çevirmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ligde son 3 maçta gol yemediklerini belirten Tuna, "Takımımız adına sahada neler yapabileceğimizi biliyorduk ve bugün bunları gerçekleştirdik. Bu mücadelenin karşılığını aldığımız için sevinçliyiz. Geçirdiğimiz bu süreçte bize güvenlerini gösteren tüm Göztepe taraftarlarına, camiamıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." diye konuştu.

Tamer Tuna, iyi başlayamadıkları ligde iyi devam etmenin önemli olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"34 haftalık bir süreçteyiz, uzun periyotta çok fazla bu tür mucize maçlar başımıza gelmeyecek ama daha iyilerini yapabilecek potansiyelimizin, özverimizin ve anlayışımızın olduğunu bugün sahada gösterdik, bu benim için çok önemliydi. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Belki istedikleri mücadeleyi ortaya koyamadılar. Bizim adımıza güzel bir gündü. Kazanmış olmak, gol atmış olmak önemliydi."

Aykut Kocaman: "Ne yaptığını bilmeyen bir takım halindeydik"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın tüm bölümünde Göztepe'nin daha etkili olduğunu belirterek, "Maç A'dan Z'ye Göztepe'nin hakkıydı." dedi.

Hiçbir alanda maça ortak olamadıklarını anlatan Kocaman, "Maçı çevirebilecek duygu ve düşünceye sahip olamadık. Göztepe ihtiyacına uygun bir şekilde oynadı." yorumunu yaptı.

Aykut Kocaman, Göztepe'nin gördüğü kırmızı kartın kendileri açısında Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için unutulmayacak gecelerden birisiydi. Özellikle kaybetmekten dolayı söylemiyorum. 10 kişi kaldıktan sonraki halimiz utanç vericiydi. İlk şutumuzu frikikten attık. Beto en rahat maçlarından birisini oynadı. Ömer Ali ve Alper'in ortaları vardı. Ne yaptığını bilmeyen sadece sahada bir şekilde topu dolaştırmaya çalışan takım halindeydik. Bu takım adına ve benim adına utanç vericiydi. Uzun dönemdir böyle bir şey olmamıştı. Bir şekilde bizi sahadan silmeyi başardılar."