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Maçın ardından

1 saat önce

Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, TFF 1. Lig'in 5. haftasında 2-1 kazandıkları Altınordu maçında 3 puan almayı çok istediklerini ve karşılaşmanın sonunda bunu başardıklarını söyledi.

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Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, TFF 1. Lig'in 5. haftasında 2-1 kazandıkları Altınordu maçında 3 puan almayı çok istediklerini ve karşılaşmanın sonunda bunu başardıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnce, iki takımı da tebrik ettiğini dile getirerek, "İki genç ekibin yapacağı maçın çok iyi bir mücadeleye sahne olacağını söylemiştim. Bunda da haklı çıktık. Oyunun başından sonuna kadar iki takımın büyük gayreti ve mücadelesi vardı. İyi bir futbol olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanmanın güzel bir şey olduğunu kaydeden İnce, "Maçta 3 puan almayı çok arzu ettik, bunu da başardık." ifadesini kullandı.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Osmanlıspor karşısında ikinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Eroğlu, "Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok pas hatası yapınca, rakibe karşı üstünlük kuramadık. Rakibimiz baskılı bir oyun ortaya koydu. Oyun anlamında bir şey söyleyemeyeceğim. Kötüydük." diye konuştu.

İkinci yarıda oyuna ortak olmak istediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarının başında beraberliği sağladık. Bu golle takımım oyunda üstünlüğü ele geçirme pozisyonunu yakaladı. 2-1'den sonra risk aldık. Fırsatları da yakaladık ama değerlendiremedik. İlk ve ikinci yarı farklı oyunlardı. Bizim istediğimiz ikinci yarıda oynadığımız oyundu."

Turan İnce, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:54 Kaynak: AA
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