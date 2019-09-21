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Maçın ardından

43 dakika önce

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bu kadar pozisyon bulup kazanamadığımız için üzgünüz." dedi.

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TFF 1. Lig'de Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bu kadar pozisyon bulup kazanamadığımız için üzgünüz." dedi.

Karafırtınalar, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümünde iyi oynamadıklarını ancak daha sonra dengeyi sağladıklarını söyledi.

İkinci yarıda kazanmak için iki değişiklik yaptıklarını kaydeden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Sonradan oyuna dahil olan futbolcular canlılık getirdi. Pozisyonlar bulduk. Hatta verilmeyen bir golümüz var. Takımın isteği, arzusu, coşkusu benim adıma sevindirici oldu. İçeride bu tip maçları kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç değildi ancak bu kadar pozisyon bulup kazanamadığımız için üzgünüz."

Karafırtınalar, gol olduğunu düşündükleri pozisyonu soyunma odasında izlediklerini belirterek, "Pozisyon net gol ancak orta hakemin yapabileceği bir şey yok. Yan hakem tereddüt etti ve golü vermedi. Golden daha fazla takıldığım şeyler var. Maçın ardından orta hakeme gidip, 'Size daha önceden bir hata mı yaptım?' diye sordum. Çünkü temaslı oyunu seviyoruz ama ikili mücadelelerde bizim ataklarımızı kesti." ifadelerini kullandı.

Hamdi Yılmaz: "İstediğimizi aldık"

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Müsabakanın ilk yarıda başa baş geçtiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İkinci yarı ilk 20 dakika oyuna çok iyi başlayıp pozisyonlar bulduk. Ancak kırmızı kart gördük. Oyuncumuzun orada kasti bir hareketi yoktu. Bu pozisyonun aynısını Altay'da Abdülkerim yaptı ama ikinci sarıyı görmedi. Kartlarda adil davranıldığını düşünmüyorum. Eksik kaldıktan sonra doğal olarak baskı yedik. Puanları paylaştık ancak istediğimizi aldık."

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40 Kaynak: AA
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