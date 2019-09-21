Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin, son 15 dakikada çok pozisyona girdiklerini fakat beraberlik golünü bulamadıklarını kaydetti.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ardından görüşlerini aktaran Diyadin, Fenerbahçe'nin gücünü bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, "Zor bir maç oynadık. Oyuncularım, taktiksel ve istek olarak sahada her şeyi yapmaya çalıştı. Geçen haftaya göre farklı bir görüntü ortaya koyduk. Sistem değişikliğine gittik. Öne de geçtik. Aut olan bir pozisyonun ardından golü yedik. Geriye düştükten sonra ise baskıya maruz kaldık. Son 10-15 dakikada çok pozisyon yakaladık ancak değerlendiremedik." diye konuştu.

Kadro sıkıntılarının bulunduğuna dikkati çeken Metin Diyadin, "Oyuncular, içinde bulunduğumuz duruma tepki gösteriyorlar diye düşünüyorum. Bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Hamle yapamıyoruz. Fizik kaliteyi yukarı çekerek bu eksikliği kapatmaya çalışıyoruz. Maçtan önce Fenerbahçe'nin farklı kazanacağı algısı vardı. Oyuncularım bu duruma da tepki gösterir gibi oynadı. Oyuncularımı kutluyorum. Fenerbahçe'yi de galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de birçok kulübün ekonomik sıkıntı yaşadığını vurgulayan Diyadin, "Süper Lig'de Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşması olmayan tek kulübüz. Bu durum bizi etkiledi. Ödemeler konusunda da sıkıntı oluyor ama ben bu durumu ve kadro darlığını bilerek geldim. MKE Ankaragücü camiası, Ankara'da çok güçlü. Ancak MKE Ankaragücü taraftarı takımının yanında olursa bu zorlukları aşabiliriz diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.