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Maçın ardından

51 dakika önce

TFF 1. Lig'in 5'inci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Bu oyuncu grubu, hele hele 1-0 geriye düşüp bu reaksiyonu gösterebiliyorsa ben bu oyuncu grubunun bu sene bu işi yapabileceğine inanıyorum.

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TFF 1. Lig'in 5'inci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Bu oyuncu grubu, hele hele 1-0 geriye düşüp bu reaksiyonu gösterebiliyorsa ben bu oyuncu grubunun bu sene bu işi yapabileceğine inanıyorum." dedi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fatih Karagümrük karşısında Giresunspor'un başında ilk maçına çıktığını hatırlattı.

Oyuncularının karşılaşma boyunca verdikleri mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Kutlu, "Maçın başında biraz kazanamamanın verdiği gerginlik olsa da özellikle geriye düştükten sonra takımın vermiş olduğu reaksiyondan çok memnunum. Bazı maçlar kazanırsın, iyi de bir futbolla kazanırsın, üç puanı alırsın ama böyle bir maçta alınan bir puan beni iğreti bir futboldan alınan 3 puandan çok daha mutlu etti." diye konuştu.

Kutlu, maçın son anlarında kazanma adına pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunlardan yararlanamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü kolay iş değil. 1-0 geriye düşmüş ve bundan önceki 4 maçın vermiş olduğu gerginlikle bu takımın gösterdiği reaksiyon çok önemli bir reaksiyon. 1-1'i sağladık. 1-1'den sonra maçı koparabileceğimiz çok net gol pozisyonlarımız vardı ama atamadık. Bu maçın bize getirisi büyük olur."

Eksikliklerin bulunduğunu, bunları giderme adına çalışacaklarını dile getiren Kutlu, "Oyun anlamında, defansif anlamda bazı eksikliklerimiz var. Bu oyuncu grubu, hele hele 1-0 geriye düşüp bu reaksiyonu gösterebiliyorsa ben bu oyuncu grubunun bu sene bu işi yapabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Karagümrük cephesi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise Giresun'a galibiyet için geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"İlk yarı başa baş bir mücadele oldu. İkinci yarı başlarken golü de bulduk. Golü bulduktan sonra oyundan düşer gibi olduk. 88'inci dakikada gol yemek üzücü. İki puanı kaybettik düşüncesindeyiz, üzgünüz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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