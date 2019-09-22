Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Kazanmak, 3 puanla tanışmak istiyorduk. İyi bir oyuncu grubumuz var ama bir şanssızlıktır gidiyor." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Aytemiz Alanyaspor karşısında hücumda fazla üretken olamadıklarını söyledi.

Trabzonspor karşısında geçen hafta iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Kaplan, "Bugün iyi oynadık diyemem. Penaltı golüyle içeriye 1-0 önde girdik. İçeride oyuncularımıza rakibin en etkili tarafının duran toplar olduğunu söyledik. Hafta içi bunun üzerinde çalıştık. Buna rağmen duran toptan gol yedik. Duran top ve Cisse'nin kaçırdığının dışında pozisyon da vermedik. Bizim de pozisyon üretkenliğimiz zayıftı." diye konuştu.

Kaplan, "Kazanmak, 3 puanla tanışmak istiyorduk. İyi bir oyuncu grubumuz var ama bir şanssızlıktır gidiyor. İnşallah bunlar düzelecek. Çünkü oyuncu grubuma çok inanıyorum, güveniyorum. Kazansaydık belki üzerimizdeki baskıyı da kaldıracaktır. 5 maç sonunda 2 puan bizim için iyi bir puan değil. Çünkü bizim takımımızın değeri bu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Gençlerbirliği geçen hafta Trabzonspor karşısında ikinci yarı iyi bir oyun oynamıştı. Bugün ilk yarı biraz iyi gözükmedik. İkinci yarı futbolcularımız elinden geleni yaptı ve 1-1'i yakaladık. Hatta 2-3 pozisyonumuz daha var. Cisse'nin bir pozisyonu var, yerden vursa belki buradan galip ayrılacaktık. Maçın geneline baktığımızda 1-1 bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza namağlup devam ediyoruz."