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Maçın ardından

58 dakika önce

TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yenen Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Futbolcularımın hepsi maça iyi adapte oldu ve galibiyeti aldık.

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TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yenen Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Futbolcularımın hepsi maça iyi adapte oldu ve galibiyeti aldık." dedi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından beri kaybedilen puanların takım üzerinde moral bozukluğuna neden olduğunu belirtti.

Eskişehirspor için sorumluluktan kaçmayıp takımın başına geldiğini anlatan Demirbakan, "Doğduğum yer Eskişehir. Burada futbol oynadım ve teknik direktörlük yaptım. Eskişehirspor'un çağrısına kayıtsız kalamazdım. Yardım etmeye geldim." diye konuştu.

Demirbakan, bugün sadece bir maç kazandıklarını, sezon sonunun daha önemli olduğunu kaydetti.

Takımda bazı eksikliklerin olduğuna değinen Demirbakan, şunları söyledi:

"Daha önce alınan neticelerden dolayı futbolcularda negatif enerji vardı. Onu pozitif hale getireceğiz. Takım kadrosunun potansiyeli var. Yapmamız gereken bu potansiyeli harekete geçirmek. Futbolcularımın hepsi maça iyi adapte oldu ve galibiyeti aldık. İleride daha iyi olacağız. Rakip biraz sert oynadı. Birkaç futbolcumuzda darbe sakatlıkları var. Geniş kadromuz var. Şehrin de el atmasıyla daha iyi yerlere geliriz. Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Ekol Göz Menemenspor cephesi

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, iki takımın da ilk yarıda temkinli bir futbol ortaya koyduğunu aktardı.

İkinci yarıda kaptırdıkları ilk topun golle sonuçlandığını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"İlk golden sonra dengeyi sağlamaya çalışırken kaptırdığımız ikinci top da gol oldu. Takım psikolojik olarak demoralize oldu. Biz öne çıkmaya çalışınca top kaptırdık. Dengemiz tamamen bozuldu. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. Eskişehirspor büyük bir camia. Türk futboluna büyük hizmetleri var. Puanlarının silinmesi herkesi üzüyor."

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:36 Kaynak: AA
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