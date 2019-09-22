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Maçın ardından

31 dakika önce

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun.

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Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun." dedi.

Gevrek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Sahalarında çıktıkları her maçı kazanmak istediklerini belirten Gevrek, şöyle konuştu:

"Mutluyuz ama tabii ki sahamızda kazanmak ve üç puan almak istiyorduk. Aslında oyuna çok iyi başladık ve ilk 20 dakika iyi oynadık. Ancak bazen kısmetsizlik oluyor. Yakaladığımız çok net pozisyonlar var ve bunları değerlendiremedik. Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun. Bir puan son dakikada geldiği için bizi mutlu etti. Takım oyunu güzeldi ve ben futbolcularımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu maç bitti artık yolumuza bakacağız."

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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