TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Eksiklerimiz var. Bunları zaman içerisinde gidereceğiz. Giderdiğimiz zaman, ortada çok kaliteli bir takım var, bu kaliteli takım inşallah istediği sonuçları almaya başlayacak." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor ile ikinci maçlarına çıktıklarını anımsattı.

Geçirdikleri 10 günlük süreç içerisinde çalışacak çok fazla zaman olmadığına değinen Özköylü, "3-4 antrenman yapma şansımız oldu. Araya giren kupa macerası biraz bizi takımdan kopardı. Eksik olan taraflarımızı görüyoruz, biliyoruz. Bunları da ilerleyen haftalarda net bir şekilde düzelteceğimizi söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında takımın ortaya koyduğu performansın umut verici olduğunu belirten Özköylü, bu tablonun ilerisi açısından güzel olduğunu kaydetti.

Özköylü, maçta çok şanssız olduklarını belirterek, "İki tane kendi kaybettiğimiz toptan gol yedik. Penaltı kaçırdık. İkinci yarı oyundan fiziksel olarak düştük. Takımımızın en büyük sorunu bu, fiziksel yetersizlik. Maalesef oyuncuların tepki vermesini engelliyor. Penaltıyı kaçırmış olmak takımın moralini bozdu. Belki 1-1'i yakalayabilsek o direncimiz ve motivasyonumuz artabilirdi ama ne olursa olsun ben bu takıma çok inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına çok güvendiğini de dile getiren Özköylü, "Hep birlikte bu takımı kaldıracağımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Bunları zaman içerisinde gidereceğiz. Giderdiğimiz zaman, ortada çok kaliteli bir takım var, bu kaliteli takım inşallah istediği sonuçları almaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise son oynadıkları karşılaşmalarda hep 2-0'dan dönüş yaptıklarını dile getirerek, "Takımımız yeni bir şeyleri göstermeye başlamıştı. Bugün burada da iyi hazırlık yaptığımızı gösterdik. Oyuna iyi başladık. Golü de erken bulunca iyi oynamaya başladık." diye konuştu.

Boluspor'un kazandığı penaltıyı değerlendirememesi üzerine ilk yarıyı skora tutunarak tamamladıklarını anlatan Avcı, şunları söyledi:

"İkinci yarı yine iyi oynamaya başladık. İkinci golü bulduk. Üçü de bulabilirdik, dördü de bulabilirdik. Bulamadık atamadık. Bunlar tehlike işaretleri. Son saniyede de golü yedik. 2-1 kazandık çok mutluyuz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. İnşallah İstanbulspor bundan sonra üst tarafı kovalayan bir takım olacak."