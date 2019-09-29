Süper Lig'in 6. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen İttifak Holding Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bugün, bizim için 3 puandan daha anlamlı olan, ileriye daha moralli ve öz güvenle bakmamızı sağlayan bir galibiyet aldık." dedi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'de takımların birbirine çok yakın olduğunu ve maç kazanmanın çok zor olduğunu söyledi.

Bu hafta oynadıkları maçta oyuncuların çok istekli olduğunu ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Kendi kalemize attığımız golle 1-0 yenik duruma düştük. Kayserispor'un temel oyun özelliği direk toplar ve hızlı hücumlar. Becerikli oyuncuları ve kuvvetli oyun kurgusu işimizi çok zorlaştırdı. Fakat bugün zoru kolaya çevirmeye başladık. Oyuncularımız, bunun için mücadele ettiler ve savaştılar. Uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon sonrasında penaltıdan golü bulduk. Bugün, bizim için 3 puandan daha anlamlı olan, ileriye daha moralli ve öz güvenle bakmamızı sağlayan bir galibiyet aldık. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden ve kazanma hırsından dolayı tebrik ediyorum."

Bir basın mensubunun "Bugün kariyerinizdeki 500'üncü maçınıza çıktınız. Bu nasıl bir duygu?" sorusuna Kocaman, "Açıkçası sosyal medya olmasa bunun farkında bile değildim. Bu gerçekten uzun bir yolculuk. Ama benim için geçmişte de bugün de ve bundan sonra da önemli olan hizmet verdiğim camiaya elimden gelenin en iyisini yaparak katkı sağlamak. Bugün buradayım ve bir kez daha Konyaspor camiasına ve yönetimimize bana ve ekibime göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum." diye yanıt verdi.

Teknik direktör Karaman: "Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise maçın son dakikasında oyuncuların gördüğü kırmızı kartların üzücü olduğunu söyledi.

VAR'dan çıkan penaltı kararının çok ağır bir karar olduğunu belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Hakem penaltıyı vermezse belki de Konyaspor tarafı da 'bu kadar net penaltıyı nasıl veremezsin' diyemezdi. Çünkü farklı açılardan bakıldığında pozisyon penaltı gözükmüyor. Ama diğer bir açıdan baktığınızda iki oyuncunun kafasının ortasında top kalmış. Daha sonra top iki kolun arasından gidiyor. Yani zor bir karar. Nihayetinde VAR var. Hakem var ve bir karar verilmiş. Esas üzüntümüz 2-1'den sonra uzatma dakikalarında oyuncumuzun görmüş olduğu kırmızı kart."

Rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0'lık üstünlüğün ardından ikinci golü bulamadıklarını ifade eden Karaman, "Oyunun son 15 dakikasında pozisyonlara girdik. Orada biz aslında 2-1'i yakalayabilirdik. Ama bunu yakalamayamadık. Daha sonraki bölümde de Konyaspor'un baskısını hissettik." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Taraftarın istifanızı istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Hikmet Karaman, "Mesele istifa etmek değil. Bizler ne zaman ne yapacağımızı biliriz. Sadece benimle ilgili değil. Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor. Bazen iyiyken de istifa edeceksin. Taraftar bugün 'istifa' diyor ama ben de yendikten sonra 'istifa' diyebilirdim. Bir de bu taraftan bakın. Maalesef Türk futbolunun yanlış değerlendirmesi. Buradaki maçta da belki Konyaspor'un baskınlığı var ama takımların birbirine üstünlüğü yok. Oyunun iki tarafa da gidecek yanı vardı. Hele ikinci yarı bizim tarafa daha fazla var." diye yanıtladı.