TFF 1. Lig'in 7'inci haftasında sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Hem şehrin, hem takımın, hem yöneticilerin, hem oyuncuların, hem de bizlerin ihtiyacı olduğu bir galibiyetti." dedi.

Kutlu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, çok önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

Son üç maçını kazanan moralli ve lider durumdaki Akhisarspor karşısında kazandıklarını ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle hepimize hayırlı olsun. Hem şehrin, hem takımın, hem yöneticilerin, hem oyuncuların, hem de bizlerin ihtiyacı olduğu bir galibiyetti. Göreve başladığımızdan bu yana üçüncü maçımız. Üç tane çok zor maç oynadık. Bugün lig lideri ile oynadık. Son 3 maçında galip gelmiş, çok moralli takımdı. Ama biz oyuncularımızın kalitesine güveniyorduk ve oynadıkları iki maçta galibiyet alamasalar da üstüne koyan bir takımı biz görmüştük. Oyuncularımla hafta içini çok iyi geçirdik."

Futbolcuları ortaya koydukları performans ve mücadeleden dolayı kutlayan Kutlu, "Bugün de kalitelerini ortaya çıkarttılar. Bu işe inanmışlıklarını da gösterdiler. Yüksek tempoda yaklaşık 100 dakika bir maç oynadılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şehre de böyle bir galibiyet gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Altıparmak: "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık, üzgünüz""

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, Giresunspor maçının ligin en zor deplasmanlarından birisi olduğunu söyledi.

Altıparmak, maçın ilk 10 dakikasında yedikleri golün her şeyi tersine çevirdiğini vurgulayarak, "Bir türlü tempo ve istediğimiz oyun şeklini yakalayamadık. İlk yarıda kurgu anlamında arkadaşlarımızın performansının iyi olmaması değişikliğe gitmemize yol açtı. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla maçı da çevirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olarak kenarlardan gelmeye çalıştıklarını dile getiren Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün golün her türlüsünü kaçırdık. Direklerden döndü. Dokuz net pozisyonumuz var ama çok iyi mücadele eden bir rakibimiz var. Çok istediler. Kazanmak adına ne varsa onu yaptılar. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık, üzgünüz. Lig uzun maraton. Bu uzun maratonda bu tür kazalar bizi kendimize getirebilir. Milli takım arası var. Daha fazla çalışacağız."