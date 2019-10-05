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Maçın ardından

23 dakika önce

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçta öngörülerinin üzerinde bir sonuç aldıklarını söyledi.

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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçta öngörülerinin üzerinde bir sonuç aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, Kasımpaşa'nın ligin en fizikli takımlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sonuç öngörülerimizin üzerindeydi. Daha da farklı olabilirdi. İlk 25-30 dakika Kasımpaşa da öne geçebilirdi. İki takım da fizik gücü açısında Türkiye'nin en iyilerindendi. Bugünkü maç daha çok fizik olarak kuvvetli iki takımın çarpışmasıydı. İki takımdan biri oyunu kabul ettirecekti. Maçın başında bunu bize yaptılar. Çok tehlikeli bir takım. Zaaflarından yararlanıp hızlı hücumlar yaptık. Mesafeyi ayarladığımızda iyi hücumlar yaptık ve öne geçtik. Penaltıdan sonra rakibin demoralize olmasından faydalandık. Maçı kopardık derken Serkan'ın klasını yakışmayan bir hatayla ortak oldular."

İkinci yarı penaltı golünden sonra oyun kontrolünün tamamen ellerine geçtiğini anlatan Kocaman, "Milli araya girerken bizi bir üst sıklete çıkaracak, öz güvenimizi pekiştirecek bir maçtı." dedi.

"Diğer takımlar için de fırsat olabilecek yıllardan birisi"

Aykut Kocaman, bu sezon Anadolu takımınlarından birinin şampiyonluk yarışı içine girebileceğini vurguladı.

Son 3 senedir puan ve oyun olarak takımların birbirine yaklaştığını anlatan Kocaman, "Takımlar bu sene daha da yakınlaştı. 1-2 kırılgan takım var. 15-16 takım birbirine yakın. Organizasyonu pekişmiş, oyuncu seviyesini bir seviye üste çıkarmış Anadolu takımları bu seviyeye girebilir. '3 büyükler' ve Trabzonspor'un lige ilerleyen zamanlarda ağırlığını koyma ihtimalleri daha fazla. Başakşehir dönüşüm içinde. Şu an onları öngöremiyorum. 4 büyük takımın ilerleyen haftalarda ağırlıklarını koyma ihtimalleri yüksek. Diğer takımlar için de fırsat olabilecek yıllardan birisi. Neler değişir Türk futbolunda, bilmiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu yarış böyle devam edecek gibi, birtakım değişkenlikler olmazsa." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, bugün yedek bıraktığı Riad Bajic'i takımın birinci santrforu olarak gördüklerinin ve beklentilerinin de yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

İttifak Holding, Aykut Kocaman, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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