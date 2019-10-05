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Maçın ardından

1 saat önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig'in 7. haftasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

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İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig'in 7. haftasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Rakibimiz bize iyi direnç gösterdi. Biz de iyi mücadele ettik. İlk yarı girdiğimiz önemli pozisyonda top direkten döndü. İkinci yarının başında duran toptan gol yedik. Maçta çok pozisyon yoktu. Oyuncu değişikliğinden sonra golü bulduk. İki takım için de 1 puan iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz: "Tüm hakimiyet bizim elimizdeydi"

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, İstanbulspor karşısında iki yarıda da rakiplerinden daha iyi oynadıklarını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Yılmaz, "Maçın her iki yarısında rakibimizden daha iyi oynadık. Tüm hakimiyet bizim elimizdeydi. Fakat uzatmalarda bir konsantrasyon eksikliğiyle gol yedik ve 2 puanı bıraktık. Oyun bizi memnun etti ama 2 puanı bırakan takım biz olduk. Milli takım arasında eksiklerimizi görüp daha iyi hazırlanacağız. Takımın oyunundan son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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