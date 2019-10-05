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Maçın ardından

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Maçtan puan alamadık, olmadı.

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TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Maçtan puan alamadık, olmadı." dedi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor'un geleceğinin umut verici olduğunun altını çizdi.

Bugün maça iyi başladıklarını belirten Demirbakan, şöyle konuştu:

"Rakipten daha önce pozisyona girdik. Ancak pozisyon hatalarından goller yedik. Hatalar olacak. Burada önemli olan 3-0'dan sonra çareler aradık. Birkaç formasyon değişikliği yaptık. Maalesef ikinci golü atamadık. Gol atamayınca rakibin direnci arttı ve maç böyle bitti. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Maçtan puan alamadık, olmadı. Biraz da şansızdık. Önümüzde çok maç var. Telafi edilir."

Fatih Karagümrük cephesi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ise ligin yeni takımlarından olduklarını, her hafta daha iyiye gittiklerini söyledi.

Geçen hafta istenmeyen bir mağlubiyet aldıklarını anımsatan Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Bu mağlubiyeti telafi etmek için Eskişehirspor karşısına çıktık. Maça iyi hazırlandık. Geçen hafta kaybettiğimiz üç puanı telafi ettik. Eskişehirspor da maçı zaman zaman çevirme noktasına geldi. Onlar da inşallah toparlanır. Kazandığımız için mutluyuz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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