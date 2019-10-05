Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Stephane Sessegnon, takım üzerinde bir talihsizlik olduğunu, ilk galibiyetin ardından bunun kıralacağına inandığın söyledi.

Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrasında konuşan Beninli futbolcu, "Biz iyi bir ekibiz. Taraftarlar da bunu görüyor. Talihsizlik devam ediyor. Kazandığımız ilk maçtan sonra bunu kıracağımızı düşünüyorum. Bizim kalitemiz belli. Bunu herkes görüyor. İlk galibiyetten sonra herşeyin değişeceğini biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

7 maçta toplanan 3 puanın kendilerini mutlu etmediğini anlatan Sessegnon, şunları ifade etti:

"Böyle bir rakibe karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık. Başladığımızdan beri talihsiz giden olaylar oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar oldu, penaltılar oldu. Bu akşam Galatasaray karşısında da gösterdik ki biz kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu şansın döneceğine inanıyorum. Önümüzde daha çok haftalar var."