Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından

Maçın ardından

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, daha iyi oynayarak bu sezon hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, daha iyi oynayarak bu sezon hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Toysal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 10 günlük bir süredir takımda bulunduğunu hatırlatan Toysal, şu ifadeleri kullandı:

"Milli maç arası bizim açımızdan çok önemliydi. Bizim için zor ve kritik bir maçtı. Rakip önemli bir takım, önemli ayakları vardı ama özellikle bu maçta geriden gelip kazanmak bizim açımızdan çok önemliydi. 3 puan aldık, tabii ki keyif verdi. Biraz daha hızlı, çabuk ve agresif oyun yapısıyla Hatayspor'u bu sene inşallah hedefine ulaştırmayı düşünüyoruz"

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, maça golle başladıklarını aktardı.

Karşılaşmadaki üstünlüklerini koruyamadıklarını anlatan Tütüneker, "Golden sonra daha rahat topun bizde kalması lazımdı bunu yapamadık. Yani 3'e 3, 4'e 3 yakaladığımız dönemler de oldu ama onları gole dönüştüremedik. Son kritik paslar da gelmeyince sıkıntı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Tütüneker, genel anlamda mücadeleden memnun kaldığını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı
Messi, Suarez ve Griezmann attı, Barcelona Eibar'ı 3-0 mağlup etti Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu Terim, Falcao'ya sitem etmişti! Bugün idmana çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:20:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]