Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, uzatmalarda yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuna, "90 artılarda kalemizde golü gördük. Kazanamadığımızda kaybetmemeliydik. Bunu sağlayamadığımız için üzgünüz." dedi.

Beş maçlık yenilmezlik serilerini bu mücadelede de sürdürmek için sahaya çıktıklarını söyleyen Tuna, şöyle konuştu:

"Bu maça kadar olan kaybetmeme serimiz, bizi kazanma arzusu ile sahaya çıkardı. Başakşehir'in üretkenliğini azaltıp, pozisyonlar bulma düşüncesindeydik, bunu da gerçekleştirdik, golü bulmakta zorlandık. Pozisyon zenginliğine rağmen golü bulamadık. Sahip olduğumuz topları doğru kullanabilsek golle sonuçlanabilecek hücumlar yapabilirdik."

Tamer Tuna, gol yollarındaki sıkıntılarıyla ilgili gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Gol verimi adına düşük seviyedeyiz, attığımız yediğimiz gol aynı. Bu oranı yukarıya çıkarmak zorundayız. Golcülerimizin arzuları, isteği bu konuda çalışmaları çok fazla ama bazen oyuncu bireyselliği sonucumuzu da etkiliyor. Geçen sezondan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Eren de oynadı, şans buldu ama onunla da bunu sağlayamamıştık. Şimdi bir rekabet var, bunun sonucunu bu takım görecektir. Devre arasındaki düşüncemizi daha sonra planlayacağız. Kafamızda düşünceler var."