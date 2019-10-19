Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, doğum gününde gelen galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "Uzatmalarda bulduğumuz gol çok önemli bir goldü. Bu 3 puanın bundan sonra bize daha çok güven verdiğini ve özellikle sahamızdaki Trabzonspor maçı için yeni bir hedef çizdiğini söyleyebilirim. Şu anda 3. sıraya yükseldik. Bundan sonraki haftalar için liderlik hedefimiz devam edecek. Bugün özellikle maç boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapan, doğum günümde bana bu hediyeyi veren Skrtel ve diğer oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki haftalar çok daha güçlü bir takım olarak geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, milli takım aralarından sonra lige dönüşün zor olduğunu belirterek, oyunla ilgili olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün oyunun bazı bölümlerinde bunu yaşadık. Erken golle öne geçtik. Daha sonra ikinci gol şansı da geldi. Oyunun devamında özellikle ilk yarının sonlarında Göztepe'nin baskısı oldu. İkinci yarı oyuncu değişikliği de yaptık. Mehmet Topal ile orta sahayı kontrol altına almak, Mahmut'u da daha serbest oynatmak istedik. Tam olarak oyun istediğimiz gibi gitmedi. Kaptırdığımız bir topla Soner'in çok güzel bir golüyle beraberliği yakaladılar. Robinho ve Demba Ba oyuna girdikten sonra oyunu rakip sahaya yıktık. Ceza sahası içerisindeki hareketlilik, pas trafiği lehimize döndü ve son dakika attığımız golle de maçı kazandık."