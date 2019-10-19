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Maçın ardından

1 saat önce

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Beşiktaş'a karşı çok zor bir maç oynadıklarını söyledi.

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MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Beşiktaş'a karşı çok zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrasındaki basın toplantısında konuşan Aksoy, "Çok zor bir maç oynadık. Çok güçlü bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Tüm oyuncularımı gösterdikleri istek ve arzu için tebrik ediyorum. Oyuncularımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın yeniden bir ivme kazanacağını düşündüğünü anlatan Hayrettin Aksoy, "Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadele takdire şayandır. Bizi sonuna kadar destekleyen Ankaragücü taraftarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Hayrettin Aksoy, ilk devrenin belli bölümlerinde Beşiktaş'a üstünlük sağladıklarını ifade ederek, "Gol pozisyonuna da girdik. Dönem dönem biz daha üstündük. İkinci yarıda rakibin bize karşı üstünlüğü vardı. Oyuna hakim olacaktık, kırmızı kart gördük. Kırmızı kart gördükten sonraki mücadele azmimizle bir puan almak iyidir. Sedat'ın neden atıldığını bilmiyorum. Konuşmadık. Morali bozuk." şeklinde konuştu.

Kendilerinin oyuncu değiştirmek için futbolcu bulamadıklarını dile getiren Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

" Atiba Hutchinson'un topu yere vurmasını gösterdik. Beşiktaş takımı 'eksiğiz diyor' biri çıkıyor, biri giriyor. Biz sokacak oyuncu bulamıyoruz. Hep genç oyuncular. Böyle zor durumdayız. İçeride nelerle uğraştığımızı bilseniz... Bugün çok büyük şeylerle mücadele ettiğimizi hepiniz bilin. Elinizde kısıtlı kadro olunca işin içinden çıkamıyorsunuz. Belli bir format oluşturduk. Kendimizi biliyoruz. Rakipleri de tanımaya çalışıyoruz."

Hayrettin Aksoy, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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