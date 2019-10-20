TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Farklı da galip gelebilirdik. Aldığımız 3 puan için son derece mutluyuz." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Balıkesirspor karşısında iyi bir futbol sergilediklerini söyledi.

Galibiyet için sahaya çıktıklarını belirten Yılmaz, "Her iki yarıda da çok üstün oynadık. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayabilirdik. Futbolcularımız oyunun başından sonuna kadar çok özverili, disiplinli ve istekli oynadılar. Farklı da galip gelebilirdik. Aldığımız 3 puan için son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ligdeki tek namağlup takım olduklarının hatırlatılması üzerine "Takım oyunu oynuyoruz. Herhangi bir futbolcuya bel bağlayıp onun bizi galip getirmesini beklemiyoruz. Saha çalışmalarını oyuna yansıttığımız, takım oyunu oynadığımız için yenilmezliğimiz devam ediyor. Her maça üç pun için çıkıyoruz." diye konuştu.

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise Keçiörengücü'nün disiplinli bir takım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. İki takımın da puana ihtiyacı vardı. 45. dakikada gol yiyince oyun sistemimizde değişiklik oldu. İlk yarı onlar daha iyi oyun oynadı. İkinci yarı oyunu pas yaparak düzelttik. Pozisyonlarımız da var, biri net. Keçiörengücü'nün de pozisyonu var ama net pozisyonumuzu gole çevirseydik maç berabere biterdi."