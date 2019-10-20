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Maçın ardından

47 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, istedikleri 3 puanı alarak yollarına lider olarak devam ettiklerini belirtti.

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Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, istedikleri 3 puanı alarak yollarına lider olarak devam ettiklerini belirtti.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.

Puan kaybettikleri son maçlar olan Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında da yeterince gol pozisyonlarına girdiklerini ama kaçırdıklarını anlatan Bulut, "Bugün futbolcularım yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdi. Hatta daha fazlasını da değerlendirebilseydik daha farklı bir skor da çıkabilirdi. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İstediğimiz gibi 3 puanımızı aldık. Yolumuza Süper Lig'in lideri olarak devam ediyoruz." diye konuştu.

Kartal: "Çok iyi bir günümüzde değildik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise maça hem kendilerinin hem de rakiplerinin çok iyi başlayamadığını belirtti.

İlk 15 dakikada vasatın altında bir maç olduğunu dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Sonuçta duran toptan yediğimiz bir golle takımımız demoralize oldu. Arda arda duran toplardan gol yedik. Sonuçta oyuna bir karakter koymaya çalıştık. Gol bulduk golden sonra kaptırdığımız toplarla 'bir gol, bir gol daha' derken 5-2 mağlup olduk. Sonuçta çok iyi bir günümüzde değildik. Ama 5 golün 3'ünü duran toplarda yememiz biraz bizi üzdü."

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:42 Kaynak: AA
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