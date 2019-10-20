Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından

Maçın ardından

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rahat oynadık.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rahat oynadık. Çok fazla pozisyon üretemesekte oyunun gidişatını belirleyen olduk." dedi.

Yanal, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyun öncesinde yaptığı kısa değerlendirmede deplasmandaki maçların zorlu geçeceğini takımına anlattığını söyledi.

Yanal, 70. dakikaya kadar oyunun her türlü kontrolünü sağladıklarını belirterek, "Rahat oynadık. Çok fazla pozisyon üretemesekte oyunun gidişatını belirleyen olduk. 2-0'dan sonra bu oyunu biraz geriye düşürdük. Katılan oyuncularımız ve gelecek olanlar var. Onlarla birlikte gelişerek devam ediyoruz. Kazanmak önemliydi. Bugün bu kazanmayı sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi bu kazanmamın öz güveniyle bir adım daha öne çıkarak yüksek hedefimize doğru çıkıyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin gelecek hafta oynanacak Beşiktaş- Galatasaray maçına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine sahada sadece futbolun konuşulması gerektiğini vurgulayan Yanal, şöyle devam etti:


"Futbolun kazanacağı bir maç olsun. Futbol dışında bir şey konuşulmasın, sadece futbol konuşulsun. Kimse kimseye saldırmasın ve laf söylemesin. Kimse kimsenin arkasından konuşmasın. İşimiz futbol. Umarım da öyle olacaktır."


Yanal rakiplerinin kendilerini iyi ağırladığını ve güzel bir maçın ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti!
Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 01:06:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]