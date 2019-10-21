Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri maçta, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Penaltıya kadar oyun istediğimiz gibi gitti. İkinci yarıda orta sahayı kalabalık tuttuk. İkinci golden sonra farkı daha da açabilirdik. Önemli bir galibiyet aldık. Bu tırmanışımızı sürdürüp sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dalcı: "Skorun böyle olması beni üzdü"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, iyi mücadele ettiklerini ve mağlubiyeti hak etmediklerini dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Dalcı, "Bu maçtan sonra duygularım karma karışık. Çok iyi oynadığımız maçın hakkı bu olmamalıydı. Oyuncularım futbolun tüm doğrularını yaptı. Özellikle ikinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Ancak final paslarında ya da bitiricilik noktasında başarılı olamadık. Skorun böyle olması beni üzdü. Oyuncularımı sahada verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum." diye konuştu.